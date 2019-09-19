Маас и Лавров обсудили выполнение "формулы Штайнмайера"

Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Стороны обсудили "формулу Штайнмайера" и разведение сил на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о выполнении "формулы Штайнмайера" для разрешения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

Как сообщается, главы внешнеполитических ведомств обсудили пути реализации решений предыдущих нормандских встреч по закреплению так называемой "формулы Штайнмайера", а также разведение сил и средств в Петровском и Золотом на Донбассе.

Кроме того, Маас и Лавров рассмотрели ситуацию с отказом украинской стороны соглашаться с исполнением условий "формулы Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Договорились оставаться в тесном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию ситуации в Украине", - добавили в МИД РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске выдвинула условия имплементации "формулы Штайнмайера". Киев настаивает, что предпосылкой выполнения "формулы" должно быть полное прекращение огня на Донбассе и ряд других условий.

Позже в Кремле заявили, что условия Украины относительно имплементации "формулы Штайнмайера" противоречат договоренностям, которые были ранее достигнуты на переговорах советников стран-участниц нормандского формата.