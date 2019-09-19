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Пристайко объяснит заявления по "формуле Штайнмайера"

Новости » Политика    19.09.2019 - 16:19
Пристайко объяснит заявления по "формуле Штайнмайера"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В Офисе президента отреагировали на вчерашнее заявление главы МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснит свои заявления о согласовании "формулы Штайнмайера". Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе президента.

В Офисе президента отметили, что сегодня будет опубликовано интервью Пристайко, в котором он объяснит ситуацию вокруг "формулы Штайнмайера".

"Не включайтесь в этот месседж, который вчера был. Мы видели, что есть разные месседжи абсолютно. Мы удивлены. Вадим Пристайко сегодня даст расширенное интервью, в котором он это объяснит", - отметили в Офисе.

Напомним, вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко на заседании комитетов по иностранным делам и евроинтеграции заявил, что согласовал "формулу Штайнмайера" на переговорах 2 сентября в Берлине с участием советников лидеров нормандского формата.

Это заявление было сделано на фоне отказа украинской делегации в контактной группе в Минске ставить подпись под этой формулой, которая устанавливает порядок проведения выборов на оккупированном Донбассе и вступления в силу особого статуса этих территорий. Отметим, сегодня в России опубликовали представленную в Минске "формулу Штайнмайера".

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