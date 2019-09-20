Пристайко пояснив, чому в Мінську не погодили "формулу Штайнмайєра"

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську не було погоджено текст так званої "формули Штайнмайєра" через "технічне непорозуміння". Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Європейській правді".

Як пояснив Пристайко, українська сторона на засіданні в Мінську повинна була письмово погодити текст "формули Штайнмайєра", однак в ТКГ виникли деякі "технічні непорозуміння"

"Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння в самій тристоронній контактній групі. А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть опрацьовані пізніше", - розповів він.

Глава МЗС додав, що текст документу, який повинні були погодити в Мінську, може змінитися до наступного засідання ТКГ. Він наголосив, що всі зміни в тексті "формули Штайнмайєра" повинна погоджувати контактна група.

"Можливо, до цього тексту буде щось додано або забрано - бо саме для цього їм і передали цей текст, щоб вони з ним працювали. У що він перетвориться - чи він залишиться без змін, чи щось буде додано - це має вирішити ТКГ", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента анонсували, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко пояснить ситуацію, яка виникла довкола погодження "формули Штайнмайєра" в Мінську. В ОП додали, що здивовані заявами глави МЗС.

Також РБК-Україна писало, що міністри закордонних справ Німеччини та Росії обговорили питання реалізації "формули Штайнмайєра" для вирішення конфлікту на Донбасі. Також сторони обговорили розведення сил в Петровському та Золотому.