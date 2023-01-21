Прискорить успіх України. У Британії показали роботу танків Challenger 2 на відео

Цього тижня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні ескадрон британських танків Challenger 2, що може прискорити успіхи наших захисників на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.
У відомстві показали, на що здатні танки Challenger 2 на відео.
Зазначимо, що 14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.
Українські екіпажі вже найближчим часом мають розпочати навчання на танках Challenger 2 у Британії. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 військових.
РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Challenger 2 та на що вони здатні.
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