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Українські військові у Британії найближчим часом розпочнуть навчання на Challenger 2, - посол

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Лондон, Субота 21 січня 2023 02:39
Українські військові у Британії найближчим часом розпочнуть навчання на Challenger 2, - посол Фото: українські екіпажі найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські екіпажі вже найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 на території Британії.

Про це заявив посол України в Британії Вадим Пристайко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", – зазначив Прістайко.

За його словами, навчання не повинно зайняти багато часу, адже, як зазначають британські інструктори, українські військові мотивовані та навчаються дуже швидко.

"Коли ми готуємо тут піхотинців (ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року розпочали – ще 20 тисяч), на це йде п'ять тижнів. Важко сказати, скільки потрібно буде готувати танкістів – тим більше це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено", – додав дипломат.

Посол також зазначив, що партію британських танків уже готують для відправки до України.

Раніше стало відомо, що українські військові планують навчати управлінню танків Challenger 2 на території Британії. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 військових.

Також повідомлялося, що низка країн погодилася розпочати навчальні місії для українських військових з управління танками Leopard 2.

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