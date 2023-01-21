Українські військові у Британії найближчим часом розпочнуть навчання на Challenger 2, - посол

Про це заявив посол України в Британії Вадим Пристайко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

"Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", – зазначив Прістайко.

За його словами, навчання не повинно зайняти багато часу, адже, як зазначають британські інструктори, українські військові мотивовані та навчаються дуже швидко.

"Коли ми готуємо тут піхотинців (ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року розпочали – ще 20 тисяч), на це йде п'ять тижнів. Важко сказати, скільки потрібно буде готувати танкістів – тим більше це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено", – додав дипломат.

Посол також зазначив, що партію британських танків уже готують для відправки до України.