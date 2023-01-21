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Ускорит успех Украины. В Британии показали работу танков Challenger 2 на видео

Фото: в Британии показали работу танков Challenger 2 на видео (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На этой неделе стало известно, что Великобритания передаст Украине эскадрон британских танков Challenger 2, что может ускорить успех наших защитников на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

В ведомстве показали, на что способны танки Challenger 2 на видео.

Отметим, что 14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Украинские экипажи уже в ближайшее время должны начать обучение на танках Challenger 2 в Британии. В курсе подготовки примут участие около 60 военных.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Challenger 2 и на что они способны.

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