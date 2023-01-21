Прискорить успіх України. У Британії показали роботу танків Challenger 2 на відео

Цього тижня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні ескадрон британських танків Challenger 2, що може прискорити успіхи наших захисників на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії .

У відомстві показали, на що здатні танки Challenger 2 на відео.

This week it was announced that the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine. This is part of a package of combat power to accelerate Ukrainian success.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best. #StandWithUkraine pic.twitter.com/LOGHZpeDRf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 21, 2023

Зазначимо, що 14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

Українські екіпажі вже найближчим часом мають розпочати навчання на танках Challenger 2 у Британії. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 військових.

РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Challenger 2 та на що вони здатні.

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