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Прискорить успіх України. У Британії показали роботу танків Challenger 2 на відео

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Субота 21 січня 2023 13:19
Прискорить успіх України. У Британії показали роботу танків Challenger 2 на відео Фото: у Британії показали роботу танків Challenger 2 на відео (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цього тижня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні ескадрон британських танків Challenger 2, що може прискорити успіхи наших захисників на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.

У відомстві показали, на що здатні танки Challenger 2 на відео.

Зазначимо, що 14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

Українські екіпажі вже найближчим часом мають розпочати навчання на танках Challenger 2 у Британії. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 військових.

РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Challenger 2 та на що вони здатні.

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