Ускорит успех Украины. В Британии показали работу танков Challenger 2 на видео

На этой неделе стало известно, что Великобритания передаст Украине эскадрон британских танков Challenger 2, что может ускорить успех наших защитников на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии .

В ведомстве показали, на что способны танки Challenger 2 на видео.

Это время было известно, что Великобритания будет продавать 2 квадратных километров в Украину. Это является частью пакета борьбы с властью для ускорения российского успеха.



Здесь минута участника 2 делают то, что это хорошо. #StandWithUkraine pic.twitter.com/LOGHZpeDRf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 21, 2023

Отметим, что 14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Украинские экипажи уже в ближайшее время должны начать обучение на танках Challenger 2 в Британии. В курсе подготовки примут участие около 60 военных.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Challenger 2 и на что они способны.

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