ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ускорит успех Украины. В Британии показали работу танков Challenger 2 на видео

Новина українською →
Суббота 21 января 2023 13:19
Ускорит успех Украины. В Британии показали работу танков Challenger 2 на видео Фото: в Британии показали работу танков Challenger 2 на видео (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На этой неделе стало известно, что Великобритания передаст Украине эскадрон британских танков Challenger 2, что может ускорить успех наших защитников на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

В ведомстве показали, на что способны танки Challenger 2 на видео.

Отметим, что 14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Украинские экипажи уже в ближайшее время должны начать обучение на танках Challenger 2 в Британии. В курсе подготовки примут участие около 60 военных.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Challenger 2 и на что они способны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Дефицит существенный, а производство снизилось: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы
Дефицит существенный, а производство снизилось: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина