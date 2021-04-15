Пришло время дать Украине ПДЧ в НАТО и план вступления в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже настало время предоставить Украине план действий по членству в НАТО (ПДЧ). Он также считает, что Украине уже стоит предоставить план вступления в Евросоюз.

Об этом Зеленский написал в Twitter .

"Пора конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС. Консолидация усилий и солидарность сегодня сверхважные. В Украине и Грузии историческое понимание и взаимная поддержка в вопросе мира", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский высказывал мнение, что вступление Украины в НАТО является единственным путем к окончанию войны.

Кроме того, в украинском правительстве надеются, что подготовка к предоставлению ПДЧ для Украины начнется после саммита НАТО в этом году.

Добавим, что министр обороны Андрей Таран заявил, что надеется на предоставление ПДЧ в НАТО в 2021 году.

А президент Владимир Зеленский заявлял, что в отношениях с альянсом это первоочередная цель для Украины.