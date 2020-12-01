Украина надеется получить ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году

Фото: Андрей Таран (УНИАН)

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) в 2021 году на саммите Альянса. Он отметил, что такой курс Украины закреплен в Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сообщите, пожалуйста, свои столицы, что мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку относительно принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", - сказал Таран, обращаясь к послам и военных атташе стран НАТО.

По словам министра, цель быстрого получения ПДЧ зафиксировано в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России", - сказал Таран.

Он также добавил, что членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность в Черноморском регионе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма является препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.