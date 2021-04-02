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Время пришло: в Кабмине надеются на подготовку ПДЧ после саммита НАТО

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 17:58
Время пришло: в Кабмине надеются на подготовку ПДЧ после саммита НАТО Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина надеется на подготовку Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины в НАТО после саммита в этом году. Украинская сторона готова к этому больше, чем 13 лет назад.

Об этом в интервью tsn.ua заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, декларация Бухарестского саммита 2008 года четко определяет, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Этим же документом поручено министрам стран альянса начать подготовку предоставлению ПДЧ.

"Я считаю, что выполнение второй части этой декларации как-то затянулось - на 13 лет. В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития альянса. Думаю, пришло время наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ", - отметила Стефанишина.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что надеется на предоставление ПДЧ в НАТО в 2021 году.

А президент Владимир Зеленский заявлял, что в отношениях с альянсом это первоочередная цель для Украины.

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