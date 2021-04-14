Предоставление Украине ПДЧ в НАТО предостережет Россию от дальнейшей агрессии, - Таран

Министр обороны Андрей Таран призвал предоставить Украине План действий по членству в НАТО . По его мнению, это предостережет Россию от дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом шла речь на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

Таран также поблагодарил за поддержку Украины на фоне усиления агрессии со стороны России. По его словам, в ЕС четко продемонстрировали России, что Украина теперь не одна, как это было в 2014 году.

"Сейчас ситуация совсем другая. Мы имеем прямую международную поддержку. Ее лучшим сигналом могло бы быть предоставление Украине ПДЧ. Это могло бы стать очень четким признаком, чтобы предостеречь Россию от дальнейшей эскалации", - сказал министр.

До этого глава Минобороны выражал надежду, что Украина получит ПДЧ в НАТО до конца 2021 года. Таран заявлял, что вступление в НАТО является первоочередным приоритетом украинской власти для укрепления обороноспособности Украины.