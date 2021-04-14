ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Предоставление Украине ПДЧ в НАТО предостережет Россию от дальнейшей агрессии, - Таран

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 22:44
Предоставление Украине ПДЧ в НАТО предостережет Россию от дальнейшей агрессии, - Таран Фото: Андрей Таран, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Андрей Таран призвал предоставить Украине План действий по членству в НАТО. По его мнению, это предостережет Россию от дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом шла речь на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

Таран также поблагодарил за поддержку Украины на фоне усиления агрессии со стороны России. По его словам, в ЕС четко продемонстрировали России, что Украина теперь не одна, как это было в 2014 году.

"Сейчас ситуация совсем другая. Мы имеем прямую международную поддержку. Ее лучшим сигналом могло бы быть предоставление Украине ПДЧ. Это могло бы стать очень четким признаком, чтобы предостеречь Россию от дальнейшей эскалации", - сказал министр.

До этого глава Минобороны выражал надежду, что Украина получит ПДЧ в НАТО до конца 2021 года. Таран заявлял, что вступление в НАТО является первоочередным приоритетом украинской власти для укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказывал мнение, что вступление Украины в НАТО является единственным путем к окончанию войны.

Как надеются в украинском правительстве, подготовка к предоставлению ПДЧ для Украины начнется после саммита НАТО в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Министерство обороны Украины НАТО Украина агрессия РФ Андрей Таран
NEWS
Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке
Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке
DAILY
Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой