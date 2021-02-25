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Зеленский: ближайшая цель Украины - план действий по членству в НАТО

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 14:10
Зеленский: ближайшая цель Украины - план действий по членству в НАТО Фото: Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Автор: РБК-Украина

Ближайшей целью Украины является получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. ВСУ постепенно приобщаются к стандартам Альянса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в Twitter главы государства.

Он отметил, что сотрудничество с Альянсом для Украины чрезвычайно важно, поскольку это помогает приобщаться к новым стандартам, делиться практическим опытом и развивать стратегическое партнерство и дружбу.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это прежде всего укрепление нашего оборонного сектора", - заявил Зеленский.

Напомним, накануне, 24 февраля, президент Владимир Зеленский издал указ, которым утвердил положение об годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО. Глава государства также дал ряд поручений Кабинету министров Украины.

Эта национальная программа направлена на реализацию стратегического курса Украины на вступление в НАТО, в частности, она определяет реформы, которые необходимо внедрить в Украине с целью достижения критериев членства в Альянсе.

Согласно указу президента, правительство должно разработать проект национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2021 год в соответствии с положениями, которые были утверждены главой государства.

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