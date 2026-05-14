Пропасть в ценах: сколько стоит экономическое образование и в каких вузах самый дешевый контракт
Экономическое образование остается одним из самых популярных, однако стоимость года обучения может отличаться в десять раз. В 2025 году цены на контракт стартовали от 18 000 грн и достигают более 200 000 грн за год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Ценовой разрыв: Стоимость обучения на экономиста в Украине колеблется от 18 120 грн до рекордных 220 600 грн за год.
- Лидер по цене: Самый дорогой контракт зафиксирован в Запорожье (Классический приватный университет), а среди столичных вузов - в KSE (132 500 грн).
- Престиж дороже: Обучение на английском языке в топовых государственных учреждениях (КНУ, КПИ) повышает стоимость на 15-20%.
- Региональная альтернатива: Самые дешевые предложения сосредоточены в филиалах частных вузов Кропивницкого, Кривого Рога и Ровно.
- Бюджетный вариант: Средняя цена большинства региональных вузов держится в пределах 35 000 - 45 000 грн.
ТОП-10 самых дорогих заведений (стоимость за год)
Этот список возглавляют столичные частные университеты и элитные программы государственных вузов, где обучение часто ведется на английском языке.
- Запорожье: Классический частный университет - 220 600 грн
- Киев: Киевская школа экономики (KSE) - 132 500 грн
- Киев: КНУ им. Тараса Шевченко (программа "Международная коммерция и инвестиции", англ. язык) - 95 600 грн
- Киев: КНУ им. Тараса Шевченко (программа "Economics", англ. язык) - 81 100 грн
- Киев: КНУ им. Тараса Шевченко (Международная экономика / Управление бизнесом) - 79 600 грн
- Киев: КНУ им. Тараса Шевченко (Экономическая кибернетика) - 78 200 грн
- Днепр: Университет имени Альфреда Нобеля - 76 800 грн
- Киев: КНУ им. Тараса Шевченко (Экономическая аналитика / Международный бизнес) - 76 600 грн
- Киев: НаУКМА ("Киево-Могилянская академия") - 72 000 грн
- Киев: КПИ им. Игоря Сикорского (Цифровая экономика / Международная экономика) - 67 600 грн
5 самых дешевых предложений (стоимость за год):
Самые дешевые варианты предлагают преимущественно филиалы частных вузов и региональные заведения в небольших городах.
- Кропивницкий: Центральноукраинский институт МАУП - 18 120 грн
- Кривой Рог: Запорожский институт экономики и информационных технологий (филиал) - 21 950 грн
- Ровно: Ровенский филиал Европейского университета - 22 000 грн
- Киев: Институт экологии экономики и права - 23 000 грн
- Умань: Уманский филиал Европейского университета - 23 000 грн
Важно знать при выборе
Программы на английском языке в государственных университетах (например, в КНУ) обычно стоят на 15-20% дороже украиноязычных аналогов.
Направления "Экономическая кибернетика", "Data Science" и "Бизнес-аналитика" часто имеют более высокие ценники из-за привлечения практиков из IT-сектора.
Кроме Киева, самые высокие цены на экономическое образование наблюдаются во Львове (ЛНУ им. Франко - до 66 755 грн) и Днепре.
