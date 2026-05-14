Пропасть в ценах: сколько стоит экономическое образование и в каких вузах самый дешевый контракт

Экономическое образование остается одним из самых популярных, однако стоимость года обучения может отличаться в десять раз. В 2025 году цены на контракт стартовали от 18 000 грн и достигают более 200 000 грн за год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Кроме Киева, самые высокие цены на экономическое образование наблюдаются во Львове (ЛНУ им. Франко - до 66 755 грн) и Днепре.

Направления "Экономическая кибернетика", "Data Science" и "Бизнес-аналитика" часто имеют более высокие ценники из-за привлечения практиков из IT-сектора.

Программы на английском языке в государственных университетах (например, в КНУ) обычно стоят на 15-20% дороже украиноязычных аналогов.

Этот список возглавляют столичные частные университеты и элитные программы государственных вузов, где обучение часто ведется на английском языке.

