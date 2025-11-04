Природа понад усе: принц Вільям взявся за небезпечну місію заради Амазонії

У своїй заяві принц Вільям зазначив, що корінні спільноти протягом століть оберігали найважливіші екосистеми планети, проте зараз їхні життя та землі опинилися під серйозною загрозою.

"Якщо ми серйозно ставимося до боротьби з кліматичною кризою та відновлення природи, ми повинні стояти поруч із тими, хто її захищає", - підкреслив принц.

За даними фонду United for Wildlife, тисячі людей, які протягом останнього десятиліття відстоювали охорону довкілля, зникли або загинули, при цьому особливо часто постраждали корінні громади.

Ініціатива принца у Бразилії має на меті підтримати тих, хто щодня ризикує життям заради збереження однієї з найважливіших екосистем світу.

Вона стане продовженням п’ятирічного фінансового пакету, який Вільям оголосив минулого року спільно з двома іншими організаціями. Тоді програма передбачала забезпечення 10 000 рейнджерів по Африці доступним страхуванням, що допомагає захисникам дикої природи працювати безпечно.

Більше деталей про партнерство у Бразилії принц Вільям пообіцяв надати у вівторок, 4 листопада, під час виступу на саміті United for Wildlife.

Відзначимо, що принц Вільям прибув до Бразилії з нагоди вручення своєї екологічної премії Earthshot Prize, а також для участі у саміті COP30, присвяченому зміні клімату.