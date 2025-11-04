Природа превыше всего: принц Уильям взялся за опасную миссию ради Амазонии

В своем заявлении принц Уильям отметил, что коренные сообщества на протяжении веков оберегали важнейшие экосистемы планеты, однако сейчас их жизни и земли оказались под серьезной угрозой.

"Если мы серьезно относимся к борьбе с климатическим кризисом и восстановлению природы, мы должны стоять рядом с теми, кто ее защищает", - подчеркнул принц.

По данным фонда United for Wildlife, тысячи людей, которые в течение последнего десятилетия отстаивали охрану окружающей среды, исчезли или погибли, при этом особенно часто пострадали коренные общины.

Инициатива принца в Бразилии имеет целью поддержать тех, кто ежедневно рискует жизнью ради сохранения одной из важнейших экосистем мира.

Она станет продолжением пятилетнего финансового пакета, который Уильям объявил в прошлом году совместно с двумя другими организациями. Тогда программа предусматривала обеспечение 10 000 рейнджеров по Африке доступным страхованием, что помогает защитникам дикой природы работать безопасно.

Больше деталей о партнерстве в Бразилии принц Уильям пообещал предоставить во вторник, 4 ноября, во время выступления на саммите United for Wildlife.

Отметим, что принц Уильям прибыл в Бразилию по случаю вручения своей экологической премии Earthshot Prize, а также для участия в саммите COP30, посвященном изменению климата.