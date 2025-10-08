ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Одна з країн Африки розірвала 15-річне партнерство з фондом принца Гаррі: що сталось

Чад, Середа 08 жовтня 2025 07:21
UA EN RU
Одна з країн Африки розірвала 15-річне партнерство з фондом принца Гаррі: що сталось Ілюстративне фото: принц Гаррі засмучений (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Африканська держава Чад розірвала 15-річне партнерство з організацією African Parks, пов’язаною з принцом Гаррі, звинувативши її у неповазі до уряду та неефективному управлінні заповідниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Міністр навколишнього середовища Чаду Хассан Бахіт Джамус опублікував чотиристорінкову заяву, у якій звинуватив African Parks у постійній неповазі до уряду, відновленні браконьєрства та недостатньому фінансуванні охоронних програм у природному заповіднику Еннеді та національних парках Закума і Сініака-Мінія.

Ця заява стала ще одним репутаційним ударом для герцога Сассекського, який шість років очолював організацію, а нині входить до її ради директорів.

Наразі організація вже розпочала переговори, аби "краще зрозуміти позицію уряду" та знайти шляхи для продовження співпраці.

Повідомляється, що African Parks відігравала ключову роль у боротьбі з браконьєрством: лише в парках Закума популяція слонів зросла з 450 у 2010 році до понад 550 у 2019-му.

Зазначимо, що дане ріішення Чаду не є першим скандалом довкола організації.

Так, минулого року розслідування The Mail on Sunday виявило серйозні порушення прав людини в Республіці Конго з боку охоронців, яких фінансували African Parks. Серед звинувачень - побиття, зґвалтування та насильницьке переслідування корінного народу Бака. Незалежна перевірка, проведена юридичною фірмою Omnia Strategy, підтвердила низку зловживань і недоліків у системах контролю організації.

African Parks визнала факти порушень і заявила, що запроваджує реформу управління. Водночас розрив з Чадом, який відбувся лише через пів року після поновлення угоди, став серйозним іміджевим ударом як для організації, так і для принца Гаррі, який був активно залучений до її діяльності, зокрема до масштабних природоохоронних проєктів в Африці.

Нагадаємо, принц Вільям заявив про плани внести помірні зміни в роботу британської монархії, підкреслюючи важливість збереження традицій. За його словами, оновлення необхідні для відповідності сучасному суспільству, але не будуть радикальними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Африка Принц Гаррі
Новини
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи