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Приравнять к нападению РФ: при аварии на ЗАЭС в Британии предложили применить устав НАТО

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Лондон, Суббота 20 августа 2022 13:33
Приравнять к нападению РФ: при аварии на ЗАЭС в Британии предложили применить устав НАТО Фото: в США и Великобритании предложили приравнять аварию на ЗАЭС к нападению РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На фоне шантажа оккупантов вокруг захваченной Запорожской АЭС, депутаты в Великобритании и США предложили приравнять загрязнение радиацией территории стран НАТО в результате потенциальной аварии к нападению РФ.

Об этом заявил депутат Палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Глава спецкомитета по обороне в Палате общин заявил, что любое преднамеренное повреждение, вызывающее возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе будет нарушением пятой статьи устава НАТО.

Его поддержал член Палаты представителей от штата Иллинойс Адам Кинзингер, также призвав приравнять аварию на ЗАЭС к нападению со стороны России на страны НАТО.

Пятая статья устава НАТО подразумевает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран-членов альянса.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если с этим согласятся Украина и Россия. При этом РФ угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на ЗАЭС через столицу.

Кроме того, разведка обнародовала информацию, что российские военные готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС. Позже разведка получила дополнительные доказательства возможного теракта на территории Запорожской АЭС 19 августа.

Также мы писали, что в четверг во Львове состоялась встреча лидеров Украины, Турции и ООН. Добавим, накануне американское агентство Reuters обвинило Эрдогана в том, что он пытается использовать вопрос переговоров между Украиной и РФ в рамках своей предвыборной кампании.

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