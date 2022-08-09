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Эрдоган использует переговоры Украины и России для предвыборной кампании, - Reuters

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Вторник 09 августа 2022 15:39
Эрдоган использует переговоры Украины и России для предвыборной кампании, - Reuters Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует дипломатические успехи с перспективой на предвыборную кампанию. В частности, соглашение о возобновлении экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что серия дипломатических побед дает турецкому президенту некоторую передышку от экономических трудностей в Турции и предлагает план его предвыборной стратегии на выборах, которые состоятся в 2023 году.

Готовясь к тому, что станет самым серьезным испытанием на выборах за все время его почти 20-летнего правления, президент подчеркивает свои достижения на мировой арене.

Прогресс на международном уровне контрастирует с мрачной экономической картиной внутри страны, где инфляция выросла до 79%, а лира томится возле рекордных минимумов, достигнутых во время последнего валютного кризиса в декабре.

В то же время противники обвиняют Эрдогана в неортодоксальной экономической политике, включая серию снижений процентных ставок, несмотря на высокую инфляцию, и увольнение трех руководителей центрального банка с 2019 года, в результате чего страна имеет большой дефицит текущего счета и зависит от внешнего финансирования для поддержки экономики.

Эрдоган заявлял, что плоды экономической политики правительства - приоритет экспорта, производства и инвестиций - станут более очевидными в первом квартале 2023 года.

Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Сочи предложил Владимиру Путину провести личную встречу с Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что это уже не инициатива турецкого президента. Однако в Кремле всегда уклоняются от прямого вопроса на готовность к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки.

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