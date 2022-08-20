Прирівняти до нападу РФ: під час аварії на ЗАЕС у Британії запропонували застосувати статут НАТО
На тлі шантажу окупантів навколо захопленої Запорізької АЕС, депутати у Великобританії і США запропонували прирівняти забруднення радіацією території країн НАТО в результаті потенційної аварії до нападу РФ.
Про це заявив депутат Палати громад Великобританії Тобіас Еллвуд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Глава спецкомітету з оборони в Палаті громад заявив, що будь-яке навмисне пошкодження, що викликає можливий витік радіації на українському ядерному реакторі буде порушенням п'ятої статті статуту НАТО.
Його підтримав член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер, також закликавши прирівняти аварію на ЗАЕС до нападу з боку Росії на країни НАТО.
П'ята стаття статуту НАТО передбачає колективний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.
Ситуація навколо Запорізької АЕС
Нагадаємо, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія. При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на ЗАЕС через столицю.
Крім того, розвідка оприлюднила інформацію, що російські військові готують можливий теракт на території Запорізької АЕС. Пізніше розвідка отримала додаткові докази можливого теракту на території Запорізької АЕС 19 серпня.
Також ми писали, що в четвер у Львові відбулася зустріч лідерів України, Туреччини та ООН. Додамо, напередодні американське агентство Reuters звинуватило Ердогана у тому, що він намагається використати питання переговорів між Україною і РФ в рамках своєї передвиборної кампанії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.