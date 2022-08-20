Прирівняти до нападу РФ: під час аварії на ЗАЕС у Британії запропонували застосувати статут НАТО

На тлі шантажу окупантів навколо захопленої Запорізької АЕС, депутати у Великобританії і США запропонували прирівняти забруднення радіацією території країн НАТО в результаті потенційної аварії до нападу РФ.

Про це заявив депутат Палати громад Великобританії Тобіас Еллвуд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Глава спецкомітету з оборони в Палаті громад заявив, що будь-яке навмисне пошкодження, що викликає можливий витік радіації на українському ядерному реакторі буде порушенням п'ятої статті статуту НАТО.

Його підтримав член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер, також закликавши прирівняти аварію на ЗАЕС до нападу з боку Росії на країни НАТО.

П'ята стаття статуту НАТО передбачає колективний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.