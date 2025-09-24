Припинити вбивства, піти на мир: Рубіо висунув Лаврову низку умов під час зустрічі в США

Зазначимо, про можливу зустріч Рубіо та Лаврова оголошувалося й раніше. Зокрема згадка про це з'явилася в офіційному публічному розкладі зустрічей державного секретаря США.

Виступ Трампа в ООН

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність - а потім піти далі, ніж просто відновлення. Також він обізвав Росію "паперовим тигром" та висловив своє величезне розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.

В Росії заяви Трампа викликали потужну істерику. Тим часом акції європейських оборонних компаній на тлі слів президента США рвонули вгору. А президент України Володимир Зеленський заявив, що американський президент підтримуватиме Україну до кінця - це демонструє його заява в ООН.