Рубіо зустрінеться з Лавровим у кулуарах Генасамблеї ООН

Середа 24 вересня 2025 07:45
Рубіо зустрінеться з Лавровим у кулуарах Генасамблеї ООН Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Їхня зустріч відбудеться в кулуарах Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і офіційний сайт Держдепу США.

Згідно з публічним графіком Рубіо, він має намір зустрітися з Лавровим сьогодні о 12:00 за місцевим часом (за київським о 19:00).

Тим часом російські ЗМІ пишуть, що Лавров уже прибув до Нью-Йорка.

Тема зустрічі представників країн поки що незрозуміла. Як мінімум у ЗМІ про це ще нічого не писали.

Водночас CNN зазначає, що їхня зустріч відбудеться після того, як днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути собі свої території і навіть піти ще далі. Видання додало, що це суттєва зміна на відміну від колишнього ставлення Трампа до Москви.

Додамо, що Рубіо і Лавров востаннє зустрічалися в кулуарах зустрічі АСЕАН у липні. Тоді під час відвертої розмови держсекретар передав главі МЗС РФ "розчарування" Трампа.

Рубіо в Раді Безпеки ООН

Нагадаємо, держсекретар США в Раді Безпеки ООН заявив, що війна в Україні не може закінчитися військовим шляхом, додавши, що вона закінчиться через дипломатію за столом переговорів.

Водночас він дав зрозуміти, що терпіння президента США Дональда Трампа не безмежне і може настати момент, коли Вашингтон вирішить, що Росія не має інтересу до мирного вирішення.

Він додав, що Трамп має можливість і варіанти санкцій проти РФ, а також у президента США є озброєння, щоб Україна могла захиститися від російських атак.

