Прекратить убийства, пойти на мир: Рубио выдвинул Лаврову условия во время встречи в США

Отметим, о возможной встрече Рубио и Лаврова объявлялось и ранее. В частности упоминание об этом появилось в официальном публичном расписании встреч государственного секретаря США.

Выступление Трампа в ООН

Напомним, президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность - а затем пойти дальше, чем просто восстановление. Также он обозвал Россию "бумажным тигром" и выразил свое огромное разочарование российским диктатором Владимиром Путиным.

В России заявления Трампа вызвали мощную истерику. Тем временем акции европейских оборонных компаний на фоне слов президента США рванули вверх. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский президент будет поддерживать Украину до конца - это демонстрирует его заявление в ООН.