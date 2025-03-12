Припинення вогню в Україні може відбутися "за кілька днів", - Рубіо
Припинення вогню в Україні може відбутися "за кілька днів". Це питання буде піднято на обговоренні з дипломатами G7 в Канаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Держсекретар США Марко Рубіо сподівається, що припинення вогню між Росією та Україною може відбутися протягом "днів". За його словами, це станеться, якщо російські лідери погодяться.
Водночас Рубіо зауважив, що планує залучити дипломатів із країн-союзників G7, щоб зосередитися на припиненні війни на зустрічі цього тижня в Канаді.
"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну - ні ракетами, ні кулями, нічим, ні артилерією… Стрілянина припиняється, бої зупиняються, і починаються розмови", - сказав він.
Перемир'я між Україною та Росією
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про можливі перші кроки для досягнення миру.. Він зокрема запропонував ввести режим припинення вогню в повітрі та на воді.
Варто зауважити, що у вівторок, 11 березня, під час зустрічі в Саудівській Аравії, американська сторона запропонувала ввести режим тиші по всій території, і Україна погодилася на цю пропозицію.
Зараз очікується, як відреагує Росія щодо припинення вогню. Раніше держсекретар США заявив, що Штати зв'яжуться з Росією стосовно цього питання вже 12 березня.
Після чого Трамп повідомив, що його делегація їде до Росії, де вони говоритимуть про 30-денне припинення вогню з Україною.
Крім того, Зеленський раніше сьогодні пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші.
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