Припинення вогню в Україні: Рубіо заявив, що США "контактуватимуть" із РФ сьогодні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США "контактуватимуть" з Росією вже 12 березня. Спілкування з російською стороною стане наступним кроком у контексті зустрічі США та України в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Рубіо також підтвердив, що на переговорах у вівторок, 11 березня, в Джидді (Саудівська Аравія) обговорювали, "який вигляд матиме переговорний процес", і були "розмови про територіальні поступки".

"Військового вирішення цього конфлікту не існує", - сказав він.

За його словами, США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії і "настійно закликають росіян припинити всі військові дії".

Так, Рубіо заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" сьогодні.

Переговори США та України в Саудівській Аравії

11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України та США. Переговори відбулися в Джидді і тривали вісім годин.

Зокрема, під час зустрічі було досягнуто домовленості про припинення вогню на 30 днів, а також про відновлення постачання військової допомоги США, а також обміну розвідданих.

Наразі введення режиму припинення вогню залежить від РФ. Буквально сьогодні в Кремлі вперше відреагували на переговори України і США в Саудівській Аравії. Зокрема, нібито не виключаються переговори диктатора Володимира Путіна і глави Білого дому Дональда Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.