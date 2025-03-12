Прекращение огня в Украине может произойти "через несколько дней", - Рубио

Прекращение огня в Украине может произойти "через несколько дней". Этот вопрос будет поднят на обсуждении с дипломатами G7 в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Госсекретарь США Марко Рубио надеется, что прекращение огня между Россией и Украиной может произойти в течение "дней". По его словам, это произойдет, если российские лидеры согласятся.

В то же время Рубио отметил, что планирует привлечь дипломатов из стран-союзников G7, чтобы сосредоточиться на прекращении войны на встрече на этой неделе в Канаде.

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга - ни ракетами, ни пулями, ничем, ни артиллерией... Стрельба прекращается, бои останавливаются, и начинаются разговоры", - сказал он.