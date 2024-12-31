Пріоритетом Туреччини у 2025 році стане завершення війни в Україні, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав кінець війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ердогана, якого цитує TRT Haber.

У своєму відеозверненні турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок "нової ери" на півночі.

"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - заявив президент Туреччини.

Можливі переговори між Росією та Україною

47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп вже не раз робив заяви щодо війни в Україні. У тому ж числі він стверджував, що планує якнайшвидше завершити повномасштабну війну в країні. Зокрема обіцяв зробити це "за перші 24 години свого президентства".

Наразі ж план Трампа щодо закінчення війни в Україні, як вважають експерти, тільки формується. Усі тези, які публікують засоби масової інформації (ЗМІ), не є офіційною позицією адміністрації президента.

Детальніше про те, чого чекати на фронті й чи можливі переговори у 2025 році між Україною та Росією - читайте в матеріалі РБК-Україна.