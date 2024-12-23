План Трампа щодо України тільки формується і він вже не подобається Росії, - експерт

План обраного президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні тільки формується. Однак він вже не подобається Росії.

За його словами, все, що говорив Трамп під час виборчої кампанії, взагалі не мало ніякого відношення до України. Це стосувалося виключно внутрішньополітичної ситуації у США, спрямовано було на американських виборців.

"План щодо України тільки формується, це раз. І він вже не подобається росіянам. Те що ми чули від оточення (Трампа, - ред.), воно вже не подобається росіянам. Там два головні моменти - фіксація по лінії розмежування і те що не буде роззброєння України. Росіян це не влаштовує", - сказав Загородній.

Він нагадав, що Путін може припинити вогонь тільки якщо Україна відмовиться вступати до НАТО та віддасть Росії Запоріжжя, Херсон і Донецьку область, а американці визнають це російською територією.

"Така маячня ніколи не буде здійснена, це вже суперечить тим позиціям, які є. Трамп чітко дає зрозуміти: Путін, хочеш зі мною говорити - давай говорити. Про що? Про печенігів? Про Рюриковичів і те, що ти хочеш на цій підставі сферу впливу в Європі? Цю маячню він слухати не буде", - зазначив експерт.

За його словами, є план Б - план Помпео. Він передбачає дати Україні все, що можливо: лендліз на 500 млрд, зняти всі обмеження на удари по РФ і взагалі з Росією розмовляти виходячи з позиції 24 лютого.

"Плюс-мінус варіанти вже пропрацьовані, тільки вони ще не зафіксовані, але Трамп ще не президент, ще місяць. А до цього зрозуміло, що він буде робити. Він точно буде мочити економіку РФ не через любов до України, а через інтереси американських виробників нафти", - додав Загородній.

Експерт зазначив, що дивні заяви Трампа щодо Панами та Гренландії - це "привіт" Китаю.

"Тому, що Китай сидить в Панамському каналі. Там вони порти купили й начебто Панама керує самостійно каналом, та ні, там китайці сидять. Гренландія це теж Китай, китайці хочуть арктичний шлях. Те що Трамп сказав, що буде виходити з ВООЗ - це давно було відомо, він сказав, що вона фактично під контролем Китаю", - сказав він.

Іран, на думку Загороднього, взагалі будуть бомбардувати.

"Тому, що Нетаньягу (прем'єр Ізраїлю - ред.) щось часто почав говорити про демократію в Ірані. Вся ця не свята трійця, яка воює проти України, вже буде піддаватися тиску Трампа", - додав експерт.