До обрання і після. Чи змінилася риторика Трампа про війну в Україні та Путіна

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп часто казав про війну в Україні, і його меседжі зводилися до того, щоб завершити її за добу. Після обрання українська тема залишається на його порядку денному, проте градус обіцянок, схоже, дещо опустився.

РБК-Україна наводить основні заяви Трампа про Україну та російського диктатора Володимира Путіна до обрання і після.

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Трамп і війна в Україні: як змінювалася його риторика

"Якби я був президентом, я б закінчив війну, і це зайняло б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Я зможу закінчити її за цей час... 100%", - часто казав Трамп перед виборами президента США.

Він також казав, що Україна не може виграти війну через високі втрати. І підкреслив, що при ньому російські війська нібито ніколи б не напали. На дебатах із тоді ще своїм опонентом Джо Байденом він критикував ультиматуми Путіна. "Вони неприйнятні. Якби в нас був президент, якого поважав би Путін, він би ніколи не вторгся в Україну", - зазначив Трамп.

У липні 2024-го він знову обіцяв швидко закінчити війну. Причому ще до того, як офіційно вступить на посаду і займе Овальний кабінет. "Незабаром після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною", - запевняв він.

Про те, як саме він збирається це зробити, Трамп натякнув за кілька тижнів до виборів. На його думку, допомогти йому можуть прямі погрози. Путіну - обвалити ціни на нафту до 40 доларів, Зеленському - припинити військову допомогу. Водночас допомога Україні могла б бути посилена, якщо російський диктатор відмовиться від переговорів.

"Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом особам: Путіну і Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин", - повторив Трамп.

Після зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку він заявив, що "ми обидва хочемо справедливого завершення війни". А після того, як стало зрозуміло, що він повертається в Білий дім, у ніч після виборів він заявив: "Більше жодних війн під час моєї каденції".

Фото: Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що вони обидва хочуть справедливого завершення війни (president.gov.ua)

Через півтора місяця, здається, його ставлення стає більш прагматичним. Досі йому, ймовірно, не вдалося поговорити з Володимиром Путіним, у принципі Трамп залишається вірним попередній лінії, але більше не говорить про завершення війни за 24 години і вочевидь мало що реально може зробити до інавгурації (відбудеться 20 січня 2025 року).

Незабаром після виборів Трамп заявив, що не буде диктатором, "за винятком першого дня". І в плани на Day One входить спроба посадити Київ і Москву за стіл переговорів.

Після паризької зустрічі з Зеленським на початку грудня обраний президент США зазначив, що Україна нібито готова до переговорів і закликав до негайного припинення вогню. А потім припустив, що після приходу до влади скоротить американську допомогу.

В інтерв'ю Paris Match він зазначив, що завершення війни стане головним пріоритетом після 20 січня. "Я думаю, що нам потрібно вирішити українську проблему з Росією. Обидві ці країни втрачають таку кількість солдатів, у яку ніхто не може повірити", - наголосив Трамп.

Пізніше він розкритикував дозвіл Джо Байдена на удари західною далекобійною зброєю вглиб Росії. І не виключив, що скасує його, коли повернеться до Білого дому. З іншого боку, на пряме питання, чи покине він Україну, Трамп відповів: "Я хочу досягти домовленості, і єдиний спосіб досягти домовленості - це не покинути".

Минулого тижня Трамп навіть заявив про нібито "невеликий прогрес", але не вдавався в деталі. "Ми збираємося досягти невеликого прогресу, він важкий, він неприємний, він огидний", - сказав він і додав, що на відновлення зруйнованих Росією міст може "знадобиться 100 років".

Про нібито готовність Росії та України до мирних переговорів каже й майбутній спецпредставник США з цього питання Кіт Келлог. Детальніше про те, як взагалі в команді 47-го президента бачать завершення війни, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Днями, виступаючи на консервативному форумі Am Fest, Дональд Трамп знову зупинився на війнах. "Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході. І я не допущу, я обіцяю, Третьої світової війни", - сказав він.

Що говорив Трамп про Путіна до виборів і після

Трамп постійно наголошує, що у нього нібито хороші стосунки з Володимиром Путіним. Багато експертів і політологів вважають, що у Трампа особлива повага до авторитарних лідерів, з якими, на його думку, можна швидко "укладати угоди".

До виборів у серпні в інтерв'ю мільярдеру Ілону Маску (надалі - члену своєї команди) він заявив, що повномасштабна війна почалася через обіцянки членства України в НАТО, і нібито він намагався зупинити Путіна. "Я говорив Путіну: не роби цього", - сказав він.

Пізніше в іншому інтерв'ю він розповів, що ще на першому терміні багато говорив із тим про Україну. "Ми говорили про це, це було його мрією. Але він ніколи б не пішов на (вторгнення в Україну, - ред.) при мені", - сказав Трамп.

У жовтні він раптово розповів, що нібито погрожував Путіну вдарити по центру Москви і "його куполах", але не уточнив, коли це сталося. Вочевидь йшлося про період його президентства.

"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш на Україну, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я збираюся вдарити в центр грьобаної Москви". Я сказав йому: "Ми друзі. Я не хочу це робити, але в мене немає вибору. По тобі так сильно вдарять, щоб збити ті чортові куполи прямо з твоєї голови", - зазначив він.

Трамп казав, що Путін попереджав його про повномасштабне вторгнення. А на звинувачення в дружбі з російським диктатором відповідав, що тільки "хворі люди" говорять про те, що він друг Росії або російський шпигун.

Фото: Трамп розраховує на переговори з Путіним про завершення війни в Україні (Getty Images)

Після перемоги на виборах президента США вся риторика Дональда Трампа спрямована на зустріч і переговори з Путіним. У листопаді американські ЗМІ писали, що між ними відбулася телефонна розмова, але ця інформація зрештою не підтвердилася.

На нещодавній прес-конференції він заявив, що переговори з Путіним необхідні для завершення війни в Україні - "найстрашнішої бійні, яку бачив світ з часів Другої світової".

"Цьому треба покласти край. І ми намагаємося покласти цьому край. Але ми подивимося. Ми будемо говорити з президентом Путіним і з Зеленським. Ми повинні зупинити це", - сказав він і додав, що для того, щоб це зробити, потрібна справедлива угода.

Минулого тижня Путін заявив, що готовий зустрітися з Трампом у будь-який час. Авторитетне американське видання The Washington Post пише, що це станеться вже в 2025 році, але надій на угоду, яка принесе швидкий мир Україні, мало.

Що з мирним планом Трампа і чому він не сподобається РФ

Що саме передбачає мирний план Трампа для України, невідомо досі. У західних медіа час від часу з'являються різні відомості, але на столі у майбутнього президента США три основні плани - Кіта Келлога, обраного віцепрезидента Джей Ді Венса і колишнього в.о. начальника розвідки Річарда Греннела.

Перший - це заморожування бойових дій по лінії зіткнення з гарантією поставок зброї, якщо Київ погодиться на переговори. Другий - створення "демілітаризованої зони" по лінії фронту, Росія зберігає окуповані райони за собою, а Україна посилюється, щоб запобігти новому вторгненню. Третій - створення "автономних зон" на вже захоплених РФ територіях.

Усім трьом сценаріям бракує конкретики, вони схожі радше на концепції, ніж на реальні мирні плани. Крім того, принаймні в питанні територій усі вони погано узгоджуються з позицією України. Хоча президент Володимир Зеленський визнає, що повернути їх воєнним шляхом в України немає сил.

Ймовірно, якісь моменти увійдуть до плану Трампа, а якісь ні. Конкретно його план щодо завершення війни все ще формується, але вже не подобається Москві, вважає політичний експерт Тарас Загородній.

"Те, що ми чули від його оточення, вже не подобається росіянам. Там два головні моменти - фіксація по лінії розмежування і те, що не буде роззброєння України. Росіян це не влаштовує", - зазначив він у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Він також вважає, що Путін може погодитися на припинення вогню, якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО, а також добровільно віддасть Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області, а США визнають їх російською територією.

"Така маячня ніколи не буде здійснена, це суперечить тим позиціям, які є. Трамп чітко дає зрозуміти: Путін, хочеш зі мною говорити - давай говорити. Про що? Про печенігів? Про Рюриковичів і те, що ти хочеш на цій підставі сферу впливу в Європі? Цю маячню він слухати не буде", - вважає співрозмовник.

Не виключено, що залишається "план Б" із передачею Україні всього, що можна: ленд-ліз на 500 млрд доларів, зняття всіх обмежень на удари тощо. "Плюс-мінус варіанти опрацьовані, тільки вони ще не зафіксовані, але Трамп ще не президент, ще місяць. Він точно буде "мочити" економіку РФ не через любов до України, а через інтереси американських виробників нафти", - додав Загородній.

При підготовці використовувалися заяви Дональда Трампа і коментар політичного експерта Тараса Загороднього для YouTube-каналу РБК-Україна.