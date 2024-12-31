Приоритетом Турции в 2025 году станет завершение войны в Украине, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал конец войны в Украине приоритетом для Стамбула в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эрдогана, которого цитирует TRT Haber.

В своем видеообращении турецкий лидер отметил, что Стамбул надеется на начало "новой эры" на севере.

"Нашим приоритетом остается положить конец войне между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями с Черного моря, справедливым миром. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", - заявил президент Турции.

Возможные переговоры между Россией и Украиной

47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп уже не раз делал заявления относительно войны в Украине. В том же числе он утверждал, что планирует как можно быстрее завершить полномасштабную войну в стране. В частности обещал сделать это "за первые 24 часа своего президентства".

Пока же план Трампа по окончанию войны в Украине, как считают эксперты, только формируется. Все тезисы, которые публикуют средства массовой информации (СМИ), не являются официальной позицией администрации президента.

Подробнее о том, чего ждать на фронте и возможны ли переговоры в 2025 году между Украиной и Россией - читайте в материале РБК-Украина.