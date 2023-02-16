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Пріоритетом для американських євреїв має бути перемога України, - екс-керівник AJC

Фото: колишній гендиректор Американського єврейського комітету Девід Гарріс
Автор: Сергей Новиков

Колишній гендиректор Американського єврейського комітету (American Jewish Committee) Девід Гарріс вважає, що єврейська громада повинна виконати у США свою місію для перемоги України у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гарріса під час Kyiv Jewish Forum.

Ця місія полягає у тому, щоб пояснювати важливість допомоги Україні. Гарріс побоюється, що чим довше триває війна, тим більше з’являється скепсису в американців щодо того, чи варто продовжувати підтримку України.

"Я думаю, що ми (єврейська громада в США, - ред.) разом з іншими в Сполучених Штатах маємо зіграти певну роль, щоб пояснювати, про які ставки йдеться. Це війна, яку Захід не може дозволити собі програти. Надто багато залежить від цього, і це буде визначальний момент для наступних років, десятиліть, поколінь. Отже, у нас є роль", - сказав колишній гендиректор Американського єврейського комітету.

Він також вважає, що вже зараз варто думати, якою буде роль єврейської громади у відбудові України після війни.

"Проблема відбудови України, єврейської громади та країни загалом та її подальша інтеграція в західну архітектуру - все це питання, які повинні мати значення для нас. І ще не рано почати думати про це", - вважає Девід Гарріс.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні.

Глава МЗС Ізраїлю заявив, що країна розширить гуманітарну допомогу Україні.

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