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Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією

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Середа 15 лютого 2023 16:33
Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією Фото: президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ (скрін з YouTube)
Автор: Юлія Бойко

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що Ізраїль продовжить задіювати ресурси для допомоги Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час Kyiv Jewish Forum.

Зокрема, Герцоґ запевнив, що Ізраїль підтримує весь народ України у цій війні.

"Я розмовляв із президентом Зеленським і висловив свою підтримку народу України та його керівництву", - заявив президент Ізраїлю.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить під лозунгом Stand with Ukraine. Традиційно форум збирає президентів України та Ізраїлю, представників парламентів та урядів.

Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін. У вступній промові він заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

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