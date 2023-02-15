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Ізраїль розширить гуманітарну допомогу Україні, - глава МЗС

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Середа 15 лютого 2023 17:15
Ізраїль розширить гуманітарну допомогу Україні, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Україна має велику єврейську громаду, яка сьогодні стоїть пліч-о-пліч з усім українським народом, тому Ізраїль та світова єврейська спільнота продовжуватимуть підтримувати євреїв України у цей час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена під час Kyiv Jewish Forum.

"Ми будемо розширювати гуманітарну допомогу Україні", - повідомив міністр.

Він наголосив, що єврейська громада жила в Україні протягом століть, і сьогодні євреї України переживають важкий період разом з усім українським народом. Одночасно війна змусила багатьох українських євреїв стати біженцями.

За даними глави МЗС, з початку війни до Ізраїлю вирішили емігрувати понад 15 тисяч українських євреїв.

"Ворота держави Ізраїль завжди будуть відчинені для будь-якого єврея, який захоче іммігрувати до Ізраїлю з України чи будь-якої іншої країни світу", - додав Коен.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні.

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Гуманітарна допомога
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