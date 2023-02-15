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У Вашингтоні за ініціативи Ложкіна стартував Kyiv Jewish Forum, головна тема - війна

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Середа 15 лютого 2023 16:21
У Вашингтоні за ініціативи Ложкіна стартував Kyiv Jewish Forum, головна тема - війна Фото: Борис Ложкін (прес-служба KJF)
Автор: Сергей Новиков

У Вашингтоні стартував щорічний Kyiv Jewish Forum. Головною темою форуму стала війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврейської конфедерації України, віце-президента Всесвітнього єврейського конгресу Бориса Ложкіна.

"Минув рік від початку наймасовішого конфлікту, який бачила Європа за багато десятиліть. Торік у лютому майже ніхто не вірив, що Україна зможе вистояти перед жорстоким штурмом держави-агресора, чия військова сила та доблесть, як нам казали, значно перевершували Україну", - сказав він.

На той час, зауважив Ложкін, Україна могла покладатися лише на три ключові чинники: рішучість українців захищати свою країну, стійкість і мужність військово-політичного керівництва на чолі з президентом Володимиром Зеленським і підтримку багатьох друзів.

Рік цієї війни, на його думку, по праву слід назвати роком об’єднання, адже виклики об’єднали всіх громадян України, зокрема, етнічних українців, росіян, поляків, татар, греків та євреїв, в єдину політичну націю.

"Ця жахлива війна також об’єднала всіх наших друзів по всьому світу. Ми безмежно вдячні всім нашим партнерам за єдність у допомозі Україні", - додав Ложкін.

Окремо він підкреслив масштаб лідерства США в організації та керівництві цією підтримкою, а також допомогу з боку світової єврейської громади.

На його переконання, від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу. Перемога України означатиме перемогу міжнародного порядку, який ґрунтується на демократії, правах людини та верховенстві права.

Зусилля коаліції на підтримку України, упевнений Ложкін, мають забезпечити покарання Росії за акт агресії, а також за численні воєнні злочини та злочини проти людства.

"Це єдиний результат, який стримає інші авторитарні режими від ведення агресивних воєн у майбутньому", - сказав ініціатор KJF.

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum відбувся у 2019 році. Його традиційними учасниками є президенти України та Ізраїлю, члени парламентів та урядів з багатьох країн світу, в тому числі Сенату і Палати представників США.

KJF-2023 організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.

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