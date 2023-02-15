Кулеба заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Ізраїль стане активним учасником формули миру по Україні, яку запропонував президент Володимир Зеленський у вересні на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра під час Kyiv Jewish Forum .

"Ізраїль може і повинен стати активним учасником формули миру в Україні, запропонованої президентом Володимиром Зеленським. Ми розраховуємо на участь Ізраїлю в цьому питанні", - заявив Кулеба.

Міністр впевнений, що Ізраїль дуже зацікавлений у перемозі України, особливо тому, що Росія та Іран об’єдналися.

"У нас спільні виклики безпеці, і ми зобов’язані протистояти їм разом. Наші дві нації поділяють однакові демократичні ідеали", - наголосив він.

Глава МЗС України також повідомив, що найближчими днями очікується візит нового міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до Києва.

"Ми вже спілкувалися телефоном, але це буде його перший офіційний візит до України. Я вважаю, що немає кращого способу зрозуміти, що відбувається в Україні, ніж приїхати і побачити все на власні очі. Я також з нетерпінням чекаю на те, аби поговорити про все, що стосується нашого спільного порядку денного. Я впевнений, що Україна та Ізраїль мають великий спільний потенціал", - додав Кулеба.