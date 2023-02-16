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Приоритетом для американских евреев должна быть победа Украины, - экс-руководитель AJC

Фото: бывший гендиректор Американского еврейского комитета Дэвид Гаррис
Автор: Сергей Новиков

Бывший гендиректор Американского еврейского комитета (American Jewish Committee) Дэвид Гаррис считает, что еврейское общество должно выполнить в США свою миссию для победы Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гарриса во время Kyiv Jewish Forum.

Эта миссия состоит в том, чтобы объяснять важность помощи Украине. Гаррис опасается, что чем дольше идет война, тем больше появляется скепсиса у американцев относительно того, стоит ли продолжать поддержку Украины.

"Я думаю, что мы (еврейская община в США, - ред.) вместе с другими в Соединенных Штатах должны сыграть определенную роль, чтобы объяснять, о каких ставках идет речь. Это война, которую Запад не может позволить себе проиграть. Слишком многое зависит от этого, и это будет определяющим моментом для следующих лет, десятилетий, поколений. Следовательно, у нас есть роль", - сказал бывший гендиректор Американского еврейского комитета.

Он также считает, что уже сейчас следует думать, какой будет роль еврейской общины в восстановлении Украины после войны.

"Проблема восстановления Украины, еврейской общины и страны в целом и ее дальнейшая интеграция в западную архитектуру - все это вопросы, которые должны иметь значение для нас. И еще не рано начать думать об этом", - считает Дэвид Гаррис.

Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

Президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.

Глава МИД Израиля заявил, что страна расширит гуманитарную помощь Украине.

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