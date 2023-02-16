ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пріоритетом для американських євреїв має бути перемога України, - екс-керівник AJC

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 19:33
Пріоритетом для американських євреїв має бути перемога України, - екс-керівник AJC Фото: колишній гендиректор Американського єврейського комітету Девід Гарріс
Автор: Сергей Новиков

Колишній гендиректор Американського єврейського комітету (American Jewish Committee) Девід Гарріс вважає, що єврейська громада повинна виконати у США свою місію для перемоги України у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гарріса під час Kyiv Jewish Forum.

Ця місія полягає у тому, щоб пояснювати важливість допомоги Україні. Гарріс побоюється, що чим довше триває війна, тим більше з’являється скепсису в американців щодо того, чи варто продовжувати підтримку України.

"Я думаю, що ми (єврейська громада в США, - ред.) разом з іншими в Сполучених Штатах маємо зіграти певну роль, щоб пояснювати, про які ставки йдеться. Це війна, яку Захід не може дозволити собі програти. Надто багато залежить від цього, і це буде визначальний момент для наступних років, десятиліть, поколінь. Отже, у нас є роль", - сказав колишній гендиректор Американського єврейського комітету.

Він також вважає, що вже зараз варто думати, якою буде роль єврейської громади у відбудові України після війни.

"Проблема відбудови України, єврейської громади та країни загалом та її подальша інтеграція в західну архітектуру - все це питання, які повинні мати значення для нас. І ще не рано почати думати про це", - вважає Девід Гарріс.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні.

Глава МЗС Ізраїлю заявив, що країна розширить гуманітарну допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного
Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману