Пріоритет - ППО і ракети: Сирський доповів командувачу США про ситуацію на фронті

Генерал повідомив, що провів розмову у форматі відеоконференцзв’язку з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці - командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю.

Сирський зазначив, що розповів про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною.

Сирський наголосив, що росіянам не вдається переломити ситуацію на свою користь, незважаючи на кількісну перевагу та високу концентрацію вогневих засобів на деяких ділянках фронту. Він зауважив, що завдяки контратакувальним діям підрозділів ЗСУ, наступальні плани РФ у весняно-літній період було зірвано.

"Водночас російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави, б’є по житловій забудові, продовжує терор проти цивільного населення.

Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території, Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь", - наголосив головнокомандувач Збройних сил України.

За словами Сирського, головним пріоритетом є засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження.