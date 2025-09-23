Приоритет - ПВО и ракеты: Сырский доложил командующему США о ситуации на фронте

Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также дальнобойных ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.
Генерал сообщил, что провел беседу в формате видеоконференцсвязи с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе и Африке - командующим Сухопутным командованием Объединенных Вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Донахью.
Сырский отметил, что рассказал о ситуации на линии фронта, которая остается сложной.
Сырский отметил, что россиянам не удается переломить ситуацию в свою пользу, несмотря на количественное преимущество и высокую концентрацию огневых средств на некоторых участках фронта. Он отметил, что благодаря контратакующим действиям подразделений ВСУ, наступательные планы РФ в весенне-летний период были сорваны.
"Вместе с тем российский агрессор не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам экономики и военно-промышленного комплекса нашего государства, бьет по жилой застройке, продолжает террор против гражданского населения.
Чтобы защитить наших людей, наши предприятия и территории, Украине нужно больше действенных средств ПВО, ракет, средств РЭБ и других современных систем вооружений", - подчеркнул главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
По словам Сырского, главным приоритетом являются средства противовоздушной обороны и дальнего поражения.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за 21 сентября украинские военные восстановили контроль на 1,3 км квадратных Покровского района Донецкой области. Кроме того, ВСУ провели поиск и уничтожили противника на территории 2,1 км квадратных района.
Кроме того, в ходе контрнаступления на Добропольском направлении Украина вернула под свой контроль семь населенных пунктов и девять зачистила от российских ДРГ.
Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на Сумщине ВСУ продвигаются в сторону государственной границы Украины, а в Харьковской области россияне несут большие потери.