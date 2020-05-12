СБУ расследует утечку данных миллионов украинцев через Telegram

Иллюстративное фото (flickr.com/iabeta)

Бот в Telegram продает персональные данные украинцев

Служба безопасности Украины начала расследование по факту слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров отметил, что в Telegram начал работу бот, который работает с большими объемами персональных данных.

"Сразу активно начали распространять фейк, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Это невозможно даже теоретически", - заявил Федоров.

По его словам, "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию. При этом количество информации, которая доступна в указанном боте в десятки раз превышает ту, с которой работает приложение.

Он также отметил, что через Telegram в сеть сливаются базы данных "ПриватБанка" (до национализации), а также социальных сетей ВКонтакте и Linkedin.

"Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия по работе Telegram-бота и доступных в нем персональных данных", - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной раде Украины рекомендуют продлить запрет на российские соцсети. Данный запрет действует с весны 2017 года.

Отметим, стало известно, что Венгрия отказывается соблюдать закон Европейского союза о защите данных.