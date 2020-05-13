ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде заблокировали подписание закона о банках

Новости » Политика     13.05.2020 - 14:14
В Раде заблокировали подписание закона о банках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

До рассмотрения соответствующего проекта постановления подписание заблокировано для Разумкова и Зеленского

В Верховной раде Украины заблокировали подписание антиколомойского закона о банках. Об этом сообщил депутат ВР Антон Поляков в своем Telegram.

В Раде заблокировали подписание закона о банках

До рассмотрения данного проекта постановления в сессионном зале подписание закона заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", за документ проголосовали 270 депутатов ВР.

Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Как писало РБК-Украина, ранее в НБУ разъяснили суть закона о банках. Нацрегулятор подчеркнул, что суд не сможет отменить или остановить ликвидацию банка.

Так, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта №2571-д.

Подчеркнем, парламент принял данный проект за основу в первом чтении в конце марта. К документу были поданы рекордные свыше 16,5 тысячи правок ко второму чтению. В Раде разработали спецпроцедуру рассмотрения закона о банках во втором чтении.

Теги Новости Украины банкиВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь