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Козак прибыл в Берлин на переговоры по Донбассу

Новости » Политика     13.05.2020 - 16:15
Козак прибыл в Берлин на переговоры по Донбассу
Фото: Дмитрий Козак (wikimedia.org)

В России заявили, что "не все можно обсудить в формате телеконференции"

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что куратор украинского направления в Кремле прибыл в Берлин. По данным осведомленных источников, его визит связан с урегулированием ситуации на Донбассе.

"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине. Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - добавил источник.

Еще один источник РИА Новости подтвердил, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом по приглашению Германии для переговоров по урегулированию на Донбассе и установления личного контакта с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и Козаком позволяют искать решения по мирному урегулированию на Донбассе. В частности, благодаря этим контактам были проведены последние обмены пленными.

Отметим, Украина готовится предстать на следующем заседании Контактной группы в расширенном составе и предлагает России сделать ответный шаг. Возможно, визит Козака в Берлин связан с последними инициативами украинской стороны, поскольку их поддержали западные партнеры.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияДонбассГерманияпереговоры
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