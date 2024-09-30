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Примусова паспортизація в окупації. В Мін'юсті пояснили, за якої умови можна уникнути покарання

Понеділок 30 вересня 2024 13:07
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Примусова паспортизація в окупації. В Мін'юсті пояснили, за якої умови можна уникнути покарання Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Особи, які отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територій з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

"Ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору - практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень", - пише Мін'юстиції.

Зазначається, що якщо особа вчинила "суспільно небезпечне діяння" з метою уникнення жорсткого поводження - вона не підлягатиме відповідальності.

"Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - додає Мін'юст.

Водночас видані Росією документи на тимчасово окупованих територіях не мають одної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.

Примусова паспортизація

Українці на тимчасово окупованих територіях масово відмовляються від російського громадянства. Попри численні труднощі, більшість громадян ігнорує спроби окупантів нав'язати паспортизацію.

Водночас ворог продовжує вдаватись до шантажу, а також примусу. Як писав "Центр національного спротиву", на початку поточного року російська влада планувала відмовляти в медичній допомозі тим українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси росіян з отримання паспорта РФ є пенсіонери, яких ворог намагається "підкупити".

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