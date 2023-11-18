Винагорода за паспорт РФ. Окупанти намагаються підкупити пенсіонерів "соціальною допомогою"

Російські військові на окупованих територіях пропонують виплатити по 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Російські окупанти вже кілька місяців не виплачують українцям на окупованих територіях соціальних виплат. В зв'язку з бідністю людей, а особливо пенсіонерів, росіяни придумали нову "схему", щоб змусити їх відмовитись від українського громадянства та все ж взяти російський паспорт.

Відтепер росіяни пропонують винагороду в 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) кожному пенсіонеру, який переоформить пенсію відповідно до російських норм.

"Кремль намагається підкупити громадян пенсійного віку "соціальною допомогою" у розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта", - повідомили в ЦНС.

Затримки соціальних виплат на окупованих територіях

Нагадаємо, нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські військові у тимчасово окупованій Запорізькій області залишили людей без соціальних виплат.

За словами Федорова, поки місцевий російський гауляйтер Євген Балицький на камери пропагандистів обіцяє, що "всі соціальні обов'язки будуть виконані", люди на окупованій частині області повідомляють, що вже декілька місяців не отримували ні пенсій, ні зарплат.

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