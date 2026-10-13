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РФ атакувала Львівську область: горять будинки та пошкоджені авто

06:14 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Львівську область: горять будинки та пошкоджені авто Фото: на місці працюють всі служби (Getty Images)
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Росіяни у вівторок зранку, 13 жовтня, намагалися атакувати Львівському область дронами. В одному з населених пунктів зафіксовано пожежу у будинках та пошкоджені авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, у Львівській області після п'ятої ранку над регіоном були зафіксовані реактивні дрони.

На тлі атаки у Львові було чути вибухи, а мер Андрій Садовий писав у соцмережах про роботу ППО. Пізніше він повідомив, що сталося влучання в житловий будинок у селі Муроване (це сусідня зі Львовом громада).

У свою чергу глава ОВА Максим Козицький уточнив, що, попередньо, збитий безпілотник впав на житловий будинок, однак інформації про постраждалих не було.

"Горять два будинки. Пошкоджені три автомобілі... На місці працюють всі служби", - резюмував він.

Інші атаки

Нагадаємо, що вранці 10 жовтня росіяни також атакували дронами західні області України. У Львові та Івано-Франківську того дня було чутно вибухи.

Також ми писали, що вчора ввечері росіяни завдали ударів по Харкову ракетами типу "Бандероль". Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки та не тільки.

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