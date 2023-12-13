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Українці масово відмовляються від отримання паспортів РФ на окупованих територіях, - ЦНС

Укрїна , Середа 13 грудня 2023 13:51
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Українці масово відмовляються від отримання паспортів РФ на окупованих територіях, - ЦНС Фото: українці на окупованих територіях саботують вимоги загарбників (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Вже з наступного року українці без паспорта РФ будуть вважатись іноземцям на рідній землі, та наразі від 60 до 70% (залежно від регіону) українців відмовляються отримувати ворожу макулатуру", - зазначають в ЦНС.

Зазначається, що ще гіршою для окупантів є ситуація з показниками зміни номерних знаків: до 80% автовласників на тимчасово окупованих територіях відмовляється ставити на своє авто фейкові ворожі номери.

Також Центр національного спротиву закликав й надалі саботувати ініціативи окупаційної адміністрації.

"Це змушує росіян відтерміновувати заборони на пересування та працевлаштування українців, а отже й русифікацію тимчасово окупованих територій", - пояснили в ЦНС.

Новини про паспортизацію РФ

Нещодавно ми розповідали, що російські загарбники з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.

Таким чином окупанти змушують українське населення на захоплених територіях отримувати російські документи, що згодом дасть змогу Кремлю виправдовувати свої загарбницькі дії стосовно України.

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси росіян з отримання паспорта РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити по 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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