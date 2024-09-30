Принудительная паспортизация в оккупации. В Минюсте объяснили, при каком условии можно избежать наказания

Лица, получившие российский паспорт на временно оккупированных территорий во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции .

"Ситуации, когда лицо лишается возможности выбора - практика, которая нередко применяется российской оккупационной властью для влияния на поведение человека, чтобы последний действовал не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений", - пишет Минюст.

Отмечается, что если лицо совершило "общественно опасное деяние" во избежание жесткого обращения - оно не будет подлежать ответственности.

"Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", - добавляет Минюст.

В то же время выданные Россией документы на временно оккупированных территориях не имеют одной юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.

Принудительная паспортизация

Украинцы на временно оккупированных территориях массово отказываются от российского гражданства. Несмотря на многочисленные трудности, большинство граждан игнорирует попытки оккупантов навязать паспортизацию.

В то же время враг продолжает прибегать к шантажу, а также принуждению. Как писал "Центр национального сопротивления", в начале текущего года российские власти планировали отказывать в медицинской помощи тем украинцам на оккупированных территориях, которые не получили паспорт РФ.

Самой уязвимой категорией, которая вынуждена идти на принуждения россиян по получению паспорта РФ являются пенсионеры, которых враг пытается "подкупить".