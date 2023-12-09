Українцям в окупації з 1 січня відмовлятимуть у медичній допомозі, - ЦНС
Російські загарбники з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях з 1 січня ворог припинить надавати медичні послуги українцям, які не погодились отримувати російські паспорти", - зазначають в ЦНС
Так, “пілотний проєкт” вже стартував у Старобільську (Луганська область), де українцям не надають медичні послуги без наявності паспорта РФ, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах.
"Таким чином ворог проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців як нації на їх етнічних землях", - зауважують у повідомленні.
Варто зауважити, що мелітопольський міський голова Іван Федоров вже повідомляв про відмову українцям у медичній допомозі через нестачу медикаментів. Загарбники на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.
Методи впливу РФ на окупованих територіях
Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.
Нещодавно ми повідомляли про те, що російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.
Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.
Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.
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