Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей залишаються у небезпечних умовах

Зараз на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються 225 тисяч мешканців, з яких 17 168 – це діти.

За три тижні серпня із небезпечних для проживання районів вивезли 1350 дітей.

Евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в 16 населених пунктах шести громад Донецької області. Тут залишаються проживати 2424 дитини.

Найбільше - у Дружківській громаді - 1764 дитини.

Ще 456 дітей залишаються у Білозерській громаді, 150 - у Добропільській, 49 - у Лиманській, троє - в Андріївській та двоє - у Криворізькій.