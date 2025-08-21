Принудительная эвакуация в Донецкой области: сколько детей остаются в опасных условиях

Сейчас на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются 225 тысяч жителей, из которых 17 168 - это дети.

За три недели августа из опасных для проживания районов вывезли 1350 детей.

Эвакуация семей с детьми принудительно продолжается в 16 населенных пунктах шести громад Донецкой области. Здесь остаются проживать 2424 ребенка.

Больше всего - в Дружковской громаде - 1764 ребенка.

Еще 456 детей остаются в Белозерской громаде, 150 - в Добропольской, 49 - в Лиманской, трое - в Андреевской и двое - в Криворожской.