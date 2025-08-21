Принудительная эвакуация в Донецкой области: сколько детей остаются в опасных условиях

С начала августа из населенных пунктов в Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, были вывезены 1350 детей. Однако 2424 ребенка остаются в опасных для проживания условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по делам детей Донецкой ОГА Юлию Рыжакову.
Сейчас на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остаются 225 тысяч жителей, из которых 17 168 - это дети.
За три недели августа из опасных для проживания районов вывезли 1350 детей.
Эвакуация семей с детьми принудительно продолжается в 16 населенных пунктах шести громад Донецкой области. Здесь остаются проживать 2424 ребенка.
Больше всего - в Дружковской громаде - 1764 ребенка.
Еще 456 детей остаются в Белозерской громаде, 150 - в Добропольской, 49 - в Лиманской, трое - в Андреевской и двое - в Криворожской.
Как сообщало РБК-Украина, 13 и 14 августа в Донецкой области расширили перечень населенных пунктов для принудительной эвакуации. В него попали Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевской громады и еще 14 населенных пунктов Белозерской и Добропольской громад, пребывание в которых связано с опасностью.
Структурные подразделения администрации, правоохранители и местные власти получили указание как можно скорее вывезти детей, их родственников и обеспечить эвакуированным надлежащие условия проживания.
До этого в Донецкой области расширили принудительную эвакуацию еще на 19 населенных пунктов в начале августа.